الشهوبي يبحث مع السفير الألماني عودة الشركات واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق له، التعاون في قطاع المواصلات وعودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وقالت وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشهوبي استعرض مع السفير الألماني «الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وبحث أوجه التعاون وفتح آفاق في المجالات كافة المتعلقة بقطاع المواصلات والنقل كما تمت مناقشة عودة الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا».

- الشهوبي يبحث عودة الرحلات بين ليبيا وألمانيا

وأشاد الشهوبي خلال القاء الذي عقد بمقر وزارة المواصلات في العاصمة طرابلس، بعمق العلاقات بين ليبيا وألمانيا، مؤكدا حرصه على تعزيزها في ما يخدم مصلحة البلدين.

تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين ليبيا وألمانيا

وأضافت الوزارة أن السفير الألماني أكد من جانبه عزم بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مجال المواصلات والنقل، منوها إلى أن «بلاده ترغب في تفعيل التعاون على مختلف الأصعدة والبحث عن كيفية عودة الرحلات الجوية بين البلدين».

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، ومستشار العلاقات الدولية على الصيد القمودي، ومدير مكتب التعاون بديوان الوزارة عادل بخيت إبراهيم.

لقاء الشهوبي مع السفير الألماني لدى ليبيا والوفد المرافق له، الإثنين 4 أبريل 2023. (وزارة المواصلات)