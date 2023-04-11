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الدبيبة يناقش مع سفير الجزائر الإجراءات التنفيذية لتفعيل منفذ غدامس ـ الدبداب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 05:53 مساء
الدبيبة يناقش مع سفير الجزائر الإجراءات التنفيذية لتفعيل منفذ غدامس ـ الدبداب
لقاء الدبيبة مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، الثلاثاء 11 أبريل 2023. (حكومتنا)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، «الإجراءات التنفيذية لتفعيل معبر غدامس ـ الدبداب، وعدد من الملفات الاقتصادية ذات العلاقة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

واستقبل الدبيبة في مكتبه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، السفير سليمان شنين، وقال المكتب الإعلامي إنه نقل للدبيبة تحيات الرئيس ورئيس الوزراء الجزائريين له وللشعب الليبي.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن سفير الجزائر أكد للدبيبة خلال اللقاء، دعم بلاده لجهود الحكومة في الاستقرار والوصول إلى الانتخابات، باعتبارها الاستحقاق الوطني لكل أبناء الشعب الليبي.

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