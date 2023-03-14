اجتماع ليبي - جزائري مرتقب لمناقشة استئناف العمل بمنفذ غدامس - الدبداب

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة الفنية لتقييم جاهزية المكونات العاملة بمنفذ غدامس الحدودي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر إدارة العلاقات والتعاون، وذلك استعدادا لعقد اجتماع تقابلي مع الجانب الجزائري، لمناقشة استئناف العمل بالمنفذ، حسب وزارة الداخلية.

وتضم اللجنة الفنية لتقييم جاهزية المكونات العاملة بمنفذ غدامس الحدودي مندوبين عن وزارات الخارجية والتعاون الدولي، والداخلية، والاقتصاد، والتجارة، والحكم المحلي، والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومصلحة الجمارك، وجهازي المخابرات العامة والأمن الداخلي، وعميد بلدية غدامس.

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وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع تناول «مناقشة التواصل مع الجانب الجزائري لفتح المعبر بشكل كامل للتبادل التجاري، وكذلك استئناف حركة دخول وخروج المواطنين بين البلدين».

وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد على جاهزية القطاعات العاملة بالمعبر لافتتاحه، كل حسب اختصاصه؛ واقتراح موعد مبدئي لعقد الاجتماع التقابلي مع الجانب الجزائري خلال الأيام القادمة».

اجتماع اللجنة الفنية لتقييم جاهزية المكونات العاملة بمنفذ غدامس الحدودي، الثلاثاء 14 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة الفنية لتقييم جاهزية المكونات العاملة بمنفذ غدامس الحدودي، الثلاثاء 14 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع اللجنة الفنية لتقييم جاهزية المكونات العاملة بمنفذ غدامس الحدودي، الثلاثاء 14 مارس 2023. (وزارة الداخلية)