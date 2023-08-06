افتتاح مركز صحي في مصراتة توقف عن العمل 4 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية مركز «الكراريم» للرعاية الصحية الأولية في مصراتة، أمس السبت، بعد توقفه عن العمل لأكثر من أربع سنوات.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان اليوم الأحد، إن المركز يعد أول مرفق حكومي يجري افتتاحه في المدينة ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الدبيبة.

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وجرى تجديد مبنى المركز الصحي الذي يضم عيادات في تخصصات: الباطنة والنساء ومتابعة الحمل والأطفال والأسنان والجلدية، بالإضافة إلى مختبر طبي، وفق البيان.

حضر الافتتاح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، برفقة عدد من مسؤولي حكومته، بينهم مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة محمد المجعى، وعضو المجلس البلدي بمصراتة مسؤول ملف الصحة بالبلدية علي الناظوري، ورئيس مجلس أعيان وحكماء بلدية مصراتة الشيخ محمد الرجوبي، وعدد من المهتمين والمختصين بالشأن الصحي داخل البلدية.

تنفيذ 1345 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»

ومنتصف يوليو الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ 1345 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، ومشروعات في جميع المجالات.

وحسب تصريحات الدبيبة، آنذاك، فإن المراكز الطبية والمستشفيات أصبحت نقطة انطلاق لمشروع توطين العلاج، بعدما كانت تستقبل جرحى الحروب، مشيرا إلى توفير 180 سريرا لمراكز علاج مرضى الكلى، والانتهاء من أكثر من 315 شبكة مياه و83 شبكة صرف صحي و16 محطة معالجة مياه صغيرة وكبيرة وحفر 116 بئر مياه.

الدبيبة خلال افتتاح مركز «الكراريم» للرعاية الصحية الأولية في مصراتة السبت 5 أغسطس (حكومتنا)