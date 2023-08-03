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حكومة الدبيبة تبحث تنفيذ برامج عودة الحياة وتعويض العجز المائي في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 11:06 صباحا
حكومة الدبيبة تبحث تنفيذ برامج عودة الحياة وتعويض العجز المائي في مرزق
اجتماع بشأن الأوضاع في مرزق، 2 أغسطس 2023، (حكومتنا)
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شهد ديوان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماعا لبحث مستجدات تنفيذ برامج عودة الحياة في مرزق، وكيفية تعويض العجز المائي في المدينة.

وحضر اللقاء أعضاء اللجنة الاجتماعية لأعيان مرزق، وتناول التطورات الأمنية والخدمية في المدينة وتسهيل عملية عودة النازحين إليها وآلية حصر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، إضافة إلى تفعيل صندوق إعادة إعمار مرزق ومناطق الجنوب بشكل عام، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

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وتطرق الحاضرون إلى مناقشة دعم جهود المصالحة والحوار بين أهالي مرزق، وإطلاق مشاريع الدعم النفسي والاجتماعي للمهجرين والنازحين.

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