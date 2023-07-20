التومي يبحث ميزانية مشروعات «عودة الحياة» بـ18 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدرالدين التومي، ميزانية التنمية الخاصة بمشروعات «عودة الحياة» مع عمداء 18 بلدية.

وتطرق الاجتماع إلى مراجعة الإجراءات المتعلقة بالمشروعات المنفذة في كل بلدية، والتحقق من نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات تحت التنفيذ، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروعات تحت التعاقد، وفق بيان صادر، أمس الأربعاء، عن وزارة الحكم المحلي.

والبلديات هي: صرمان، صبراتة، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب، الأصابعة، الجميل، مزدة، زوارة، المنشية الجميل، رقدالين، وازن، العجيلات، ظاهر الجبل، الناصرية، العامرية ككله، الزاوية، الرحيبات، زلطن.

مناقشة أولويات البلديات

وناقش الاجتماع أولويات البلديات فيما يتعلق بحل المختنقات العاجلة، والمشاكل والعراقيل التي تواجهها، فضلا عن آلية صرف ميزانية الباب الثاني.

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واستعرض الوزير تسليم الصكوك لكل بلدية، وكيفية تسليم السيارات لعمداء البلديات وأعضاء الحرس البلدي والإصحاح البيئي.

واستمع التومي إلى وجهات نظر العمداء من حيث الأولويات التي تحتاجها بلدياتهم من ناحية اختلاف الطبيعة الجغرافية، وأكد عزم وزارة الحكم المحلي على حل جميع هذه المشاكل، وتوفير الدعم التي تحتاجه كل بلدية، وفق البيان.

اجتماع التومي مع عمداء 8 بلديات

ويوم الأحد، بحث التومي في اجتماعين منفصلين تطوير الخدمات في ثماني بلديات هي «وادي البوانيس، براك الشاطئ، القطرون، الشرقية، ساحل الجبل، سوسه، مدور الزيتون، عمر المختار».

وناقش التومي أهم المشروعات المقامة ضمن خطة «عودة الحياة» في تلك البلديات، والمشكلات والعراقيل التي تعاني منها، إضافة إلى المشروعات ذات الطبيعة المحلية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في أغسطس 2021، خطة «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا، بعد الحصول على التمويل اللازم لها.

وفي مايو الماضي، أعلن الدبيبة تنفيذ 1345 مشروعا ضمن «عودة الحياة»، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، وإطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير.

اجتماع التومي مع عمداء 18 بلدية، 18 يوليو 2023. (وزارة الحكم المحلي)

اجتماع التومي مع عمداء 18 بلدية، 18 يوليو 2023. (وزارة الحكم المحلي)