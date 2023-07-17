التومي يبحث تطوير الخدمات في 8 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي تطوير الخدمات في ثماني بلديات هي «وادي البوانيس، براك الشاطئ، القطرون، الشرقية، ساحل الجبل، سوسه، مدور الزيتون، عمر المختار».

جاء ذلك خلال اجتماعين أمس الأحد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- التومي يعد بالنظر في طبيعة وتركيبة اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية الزاوية

وبحث التومي أهم المشروعات المقامة ضمن خطة عودة الحياة في تلك البلديات، والمشكلات والعراقيل التي تعاني منها، إضافة إلى المشروعات ذات الطبيعة المحلية.