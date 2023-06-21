التومي يبحث مع عمداء بلديات الجبل الأخضر إنشاء مركز لإعادة تدوير المخلفات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي مع عمداء بلديات الجبل الأخضر إنشاء مركز لإعادة تدوير المخلفات.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات التي تتعلق بالتنمية المحلية، وأيضًا تطوير خدمة النظافة العامة، حسب بيان وزارة الحكم المحلي على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

التومي يجتمع مع مؤسسة التعاون الألمانية

والتقى التومي مع مؤسسة التعاون الإنمائي الألمانية، لمراجعة البرامج المشتركة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون معها، ومنها استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة والإيرادات المحلية والرعاية الصحية الأولية، والمشاركة المجتمعية، وتطوير خدمة المواطن.

وأكد ضرورة تطوير التعاون المشترك وسرعة تنفيذ البرامج والمشروعات القائمة؛ تمهيدًا للانتقال للمرحلة الثالثة من المشروع التي تبدأ بحلول يناير المقبل.