الدبيبة: ليبيا تعيش مرحلة مختلفة عنوانها عودة الحياة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن ليبيا تعيش حاليًا مرحلة مختلفة وهي مرحلة الاستقرار وعنوانها «عودة الحياة»، معتبرًا أن الاستقرار هو الوسيلة الوحيدة من أجل «انتخابات ناجحة».

وأضاف الدبيبة خلال كلمته في اجتماع الحكومة العادي السادس في غدامس: «عادت الحياة إلى الوطن الذي مزقته الحروب ودمرته المصالح الضيقة، صار الأمر مختلفًا فلم يعد الناس يحصون أعداد القتلى (...)».

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وتابع: «نقول الحمد الله لأن شعبنا بدأ ينعم بالقليل من ثروات بلاده، لأن المنافسة باتت في البناء بدلًا من الحروب»، واستدرك: «طعم الاستقرار لن يفرط فيه الليبيون مهما تآمرت الطبقة السياسية المهيمنة منذ عشرات السنوات على المشهد».