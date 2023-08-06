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«الأرصاد»: البحر خفيف إلى قليل الاضطراب على الساحل.. وسرعة الرياح تصل 20 عقدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 10:18 صباحا
«الأرصاد»: البحر خفيف إلى قليل الاضطراب على الساحل.. وسرعة الرياح تصل 20 عقدة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وتراوح سرعة الرياح بين 5 عقد و20 عقدة، ولن يزيد ارتفاع الأمواج على مترين.

بينما أظهرت نشرة الصيد البحري أن الرؤية جيدة على طول الساحل، ومن المتوقع أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، وتكون صافية إلى قليلة السحب على الساحل من الخليج إلى طبرق، وفقا لما للبيان الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع نشاط رياح شمالية غربية، وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة، وتتراوح سرعتها ما بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وغربية على ساحل شحات، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و 2.0 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و29 درجة مئوية.
- مستوى الرؤية جيد.

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