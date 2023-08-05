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«الأرصاد»: رياح قوية على ساحل الخمس.. وارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 11:19 صباحا
«الأرصاد»: رياح قوية على ساحل الخمس.. وارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من نشاط رياح قوية شمالية غربية على الساحل الممتد من الخمس إلى البريقة، وعلى ساحل درنة وخليج بومبا غدا الأحد، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، التي أصدرها المركز اليوم، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار اليوم وغدا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، مع نشاط رياح شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 عقد و20 عقدة، وستصل إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.5 متر، وقد يصل اليوم إلى 3 أمتار على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
-«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وسيكون مضطربا على الساحل من الخمس إلى سرت.
- درجة حرارة سطح البحر بين 28 و30 مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت بسبب سرعة الرياح.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر غدا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و20 عقدة، وستصل إلى 25 عقدة اليوم على ساحل رأس لانوف والبريقة، والغد على ساحل درنة وخليج بومبا.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، ويصل غدا إلى 2.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل رأس لانوف.
- درجة حرارة سطح البحر بين 27 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على ساحل رأس لانوف والبريقة بسبب سرعة الرياح.

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