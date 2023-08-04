«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة الليلة على الساحل من زوارة إلى طرابلس، تصل سرعتها إلى 30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الجمعة، أن الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب غدا.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتتحول غدا إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل الليلة إلى 30 عقدة على ساحل زوارة وطرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر اليوم، ويتراوح بين 0.50 و2.00 متر غدا.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج اليوم، ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب غدا.

• درجة الحرارة تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.