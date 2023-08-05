انتخاب الكبير رئيسًا لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب محافظ ليبيا المركزي، الصديق الكبير، رئيسًا لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025، ورئيسًا لمجموعة المصارف المركزية لشمال أفريقيا ونائبًا لرئيس الجمعية لعام 2024.

وقال البنك المركزي في بيان مقتضب: إن جمعية المصارف المركزية الأفريقية انتخبت، السبت، الصديق عمر الكبير، رئيسًا لمجموعة المصارف المركزية لشمال أفريقيا، ونائبًا لرئيس الجمعية خلال العام 2024، وذلك خلال اجتماعاتها السنوية لعام 2023 المنعقدة في غامبيا.

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وخلال نفس الاجتماعات، جرى انتخاب الكبير رئيسًا لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025، حسب البيان الذي أشار إلى استضافة الاجتماع المقبل لجمعية المصارف المركزية الأفريقية.