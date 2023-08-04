«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت إدارة الإنقاذ البحري بهيئة السلامة الوطنية جميع المواطنين من السباحة على طول الساحل الليبي يومي السبت والأحد المقبلين.

وعزت الإدارة في بيان منشور على صفحة هيئة السلامة بموقع «فيسبوك»، تحذيرها إلى قوة الرياح البحرية، وارتفاع الموج إلى ما بين متر وثلاثة أمتار.

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

«أعلى حصيلة»: غرق 17 شخصا وانتشال 18 آخرين في قمينس خلال أسبوعين

وقبل يومين، حذرت هيئة السلامة الوطنية المواطنين من السباحة في الأماكن المفتوحة، إثر تسجيل أعلى حصيلة للغرق في الفترة ما بين 18 و30 يوليو الماضي بمنطقة قمينس.