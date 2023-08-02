«أعلى حصيلة»: غرق 17 شخصا وانتشال 18 آخرين في قمينس خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأربعاء، المواطنين من السباحة في الأماكن المفتوحة، إثر تسجيل أعلى حصيلة للغرق في الفترة ما بين 18و30 يوليو الماضي بمنطقة قمينس.

وقال المسؤول الإعلامي، لوحدة الإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية، حاتم إدريس لوكالة الأنباء الليبية «وال» إن منطقة قمينس سجلت 43 حالة شروع في غرق بينهم ثمانية مهاجرين خلال الفترة من 18يوليو إلى نهاية الشهر الماضي، في حصيلة هي الأعلى خلال أسبوعين متتاليين، لافتا إلى وفاة 17 شخصا، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 18 آخرين أحياء.

واعتبر المسؤول الإعلامي بهيئة السلامة الوطنية أن «إمكانات وحدات الإنقاذ البحري محدودة، وتفتقر لوجود أبسط المعدات والأجهزة الخاصة لمزاولة عملها على أكمل وجه، بالرغم من مناشداتها المستمرة للجهات المسؤولة لإمدادها بما يلزمه».

وأوضح إدريس أن أسباب ارتفاع حالات الغرق منذ بدء بداية فصل الصيف، تعود إلى تزايد زيارات الشواطئ المفتوحة، مضيفاً أن أغلب الضحايا لم يتجاوزا الـ25 عاما.

لكن وكالة الأنباء الليبية، أشارت إلى وجود تضارب في رواية إدريس، موضحة أن أعمار الغرقى تتراوح بين 18 إلى 43 عاما.