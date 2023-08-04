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تخصص في تجارة المخدرات.. تفكيك تشكيل عصابي يضم موظفين في ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 12:48 مساء
تخصص في تجارة المخدرات.. تفكيك تشكيل عصابي يضم موظفين في ميناء مصراتة
مخدرات مضبوطة لتشكيل عصابي كبير، 3 أغسطس 2023، (مكتب النائب العام)
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أعلنت النيابة العامة تفكيك تشكيل عصابي يجلب المخدرات من الخارج ويتاجر بها، موجهة الاتهامات إلى أشخاص، بينهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري.

وفتحت النيابة تحقيقا في معلومات حول إخفاء التشكيل كمية من الأقراص المخدرة نوع «بريجابالين» في مدينة زليتن، حتى يتأتى تَنْظيم نقلها إلى مدينة الزاوية، ثم إلى مدينتي العجيلات والزنتان، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ضبط متهم بحوزته 3 ملايين قرص مخدر
وتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في مكتب النائب العام من تحديد وجهة جزء من الكمية محل التتبع، وضبط ناقلها في حالة تلبس بحيازة ثلاثة ملايين قرص مخدر. ثم باستمرار تقصي نشاط القائمين على هذا النشاط، اكتشف أن الجناة تعمدوا تكرار استعمال وثائق رسمية تفيد زورا بموافقة الجهة المختصة على استيراد كمية الأقراص المخدرة عبر الموانئ البحرية؛ حتى يتيسر إدخالها إلى البلاد عدة مرات، وفي أوقات مختلفة دون المرور بمسالك التهريب المرصودة.

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ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات والأسلحة في بنغازي

وأسفرت التحقيقات عن التعرف على أفراد التشكيل، ثم أصدرت النيابة أمر ضبط وإحضار 17 متهما منهم، بينهم موظفون عموميون في ميناء مصراتة البحري، وأمر المحقق بحبسهم احتياطيا، وتلى ذلك توجيهه الضابطة القضائية بإيقاف 30 متهما انخرطوا في تنظيم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

مخدرات مضبوطة لتشكيل عصابي كبير، 3 أغسطس 2023، (مكتب النائب العام)
مخدرات مضبوطة لتشكيل عصابي كبير، 3 أغسطس 2023، (مكتب النائب العام)
مخدرات مضبوطة لتشكيل عصابي كبير، 3 أغسطس 2023، (مكتب النائب العام)
مخدرات مضبوطة لتشكيل عصابي كبير، 3 أغسطس 2023، (مكتب النائب العام)
عينة من المواد المخدرة المضبوطة، 3 أغسطس 2023، (مكتب النائب العام)
عينة من المواد المخدرة المضبوطة، 3 أغسطس 2023، (مكتب النائب العام)
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