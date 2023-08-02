بعد توقف 10 سنوات.. استئناف جراحات تنظير الركبة في مستشفى الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة استئناف مستشفى الهضبة الخضراء في العاصمة طرابلس جراحات تنظير الركبة، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

وقد سجل المستشفى نجاح أول عملية تنظير لركبة مريض، أمس الثلاثاء، حساب بيان وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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جاء ذلك بعد توافر المشغلات اللازمة، وإجراء إدارة المستشفى أعمال صيانة شاملة للجهاز الخاص بتلك العمليات، الذي توقف عن العمل طيلة السنوات الماضية نتيجة الأعطال.