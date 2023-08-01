«الصحة»: تسيير قافلة طبية إلى بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسيير قافلة دعم طبي وعلاجي إلى بلدية بني وليد، لتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتخفيف العبء عنهم.

وتتضمن قافلة الدعم العلاجي أصنافًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمشغلات، والأجهزة الطبية، وتضم 34 عنصرًا طبيًّا وطبيًّا مساعدًا، سيوزعون للعمل داخل مستشفيات «بني وليد العام والظهرة للنساء والولادة والشمالية القروي»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وستجري القافلة الكشوفات الطبية والجراحات للمترددين على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، كما ستتعامل مع حالات الطوارئ، وستسهم في تبادل الخبرات مع الأطباء في بني وليد، وبمشاركة استشاريين وأخصائيين في تخصصات «العقم والنساء والولادة والعظام والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والصحة النفسية».

أدوية مقدمة ضمن قافلة طبية موجهة إلى بني وليد، 1 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)

أدوية مقدمة ضمن قافلة طبية موجهة إلى بني وليد، 1 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)