  • Alwasat News
Atwasat

«الصحة»: تسيير قافلة طبية إلى بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 01:11 مساء
«الصحة»: تسيير قافلة طبية إلى بني وليد
أدوية مقدمة ضمن قافلة طبية موجهة إلى بني وليد، 1 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسيير قافلة دعم طبي وعلاجي إلى بلدية بني وليد، لتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتخفيف العبء عنهم.

وتتضمن قافلة الدعم العلاجي أصنافًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمشغلات، والأجهزة الطبية، وتضم 34 عنصرًا طبيًّا وطبيًّا مساعدًا، سيوزعون للعمل داخل مستشفيات «بني وليد العام والظهرة للنساء والولادة والشمالية القروي»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وستجري القافلة الكشوفات الطبية والجراحات للمترددين على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، كما ستتعامل مع حالات الطوارئ، وستسهم في تبادل الخبرات مع الأطباء في بني وليد، وبمشاركة استشاريين وأخصائيين في تخصصات «العقم والنساء والولادة والعظام والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والصحة النفسية».

أدوية مقدمة ضمن قافلة طبية موجهة إلى بني وليد، 1 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)
أدوية مقدمة ضمن قافلة طبية موجهة إلى بني وليد، 1 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)
أدوية مقدمة ضمن قافلة طبية موجهة إلى بني وليد، 1 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)
أدوية مقدمة ضمن قافلة طبية موجهة إلى بني وليد، 1 أغسطس 2023، (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين

9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين
كاريكاتير خيري - زيارة المريض

كاريكاتير خيري - زيارة المريض
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول

رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول
القبض على قاتل والدته في طرابلس

القبض على قاتل والدته في طرابلس
شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يناقش خطاب الأوليمبية و«ميركاتو دورينا» ومتابعة للأهلي ...
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج

الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
كاريكاتير حليم - 100 يوم على الحرب في السودان!

كاريكاتير حليم - 100 يوم على الحرب في السودان!
المقطورات.. اتجاه متزايد وسط أزمة الإسكان في ولاية كاليفورنيا

المقطورات.. اتجاه متزايد وسط أزمة الإسكان في ولاية كاليفورنيا
قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. وتشيلسي يدخل المزاد بعد ليفربول

قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. ...
ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث حلول وفق القوانين

ملف بطلان انتخاب اتحاد الكرة على مائدة مناقشات الجويفي والزروق.. والرياضة: نبحث ...
شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات الدبيبة

شاهد في «وسط الخبر»: الأزمة الليبية.. بين تصعيد باتيلي وحشود الجويلي ومناورات ...
بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة
طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)

طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)
زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية

زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط

باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار ...
شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)

شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحداد يبحث تطوير منظومات الاتصال بين الوحدات العسكرية
الحداد يبحث تطوير منظومات الاتصال بين الوحدات العسكرية
التومي يبحث مع السفير الإيطالي المشروعات الحكومية المشتركة
التومي يبحث مع السفير الإيطالي المشروعات الحكومية المشتركة
اجتماع حكومي يبحث إستراتيجية مكافحة المخدرات والإدمان
اجتماع حكومي يبحث إستراتيجية مكافحة المخدرات والإدمان
«ميد»: عديد الأحواض النفطية في ليبيا غير مكتشفة بسبب عدم الاستقرار السياسي
«ميد»: عديد الأحواض النفطية في ليبيا غير مكتشفة بسبب عدم ...
بحث إعادة تفعيل المركز الليبي - الصيني للتدريب في بنغازي
بحث إعادة تفعيل المركز الليبي - الصيني للتدريب في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
المزيد
«الفساد متجذر بعمق».. الخارجية الأميركية تنتقد البيئة الاستثمارية في ليبيا
«الفساد متجذر بعمق».. الخارجية الأميركية تنتقد البيئة ......
«الصحة»: تسيير قافلة طبية إلى بني وليد
«الصحة»: تسيير قافلة طبية إلى بني وليد...
مؤسسة النفط: بدء الإنتاج من بئر استكشافية في حوض مرزق بمعدل 560 برميل نفط يوميا
مؤسسة النفط: بدء الإنتاج من بئر استكشافية في حوض مرزق بمعدل ......
بحث إعادة تفعيل المركز الليبي - الصيني للتدريب في بنغازي
بحث إعادة تفعيل المركز الليبي - الصيني للتدريب في بنغازي...
«ميد»: عديد الأحواض النفطية في ليبيا غير مكتشفة بسبب عدم الاستقرار السياسي
«ميد»: عديد الأحواض النفطية في ليبيا غير مكتشفة بسبب عدم ......
المزيد