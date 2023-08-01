بحث إعادة تفعيل المركز الليبي - الصيني للتدريب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إعادة تفعيل المركز الليبي - الصيني للتدريب في بنغازي، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة له من خلال تجهيزه وفق الاحتياجات التدريبية المعتمدة محليا ودوليا، ليتماشى مع السوق التنافسية في الحصول على فرص عمل، ورفع كفاءة الشباب الباحث عن العمل محليا ودوليا.

جاء ذلك خلال لقاء مدير عام المركز المهندس لبيب الرملي المستشار القانوني للمركز رزق الحوتي، بحضور عضوي المجلس البلدي عبدالباسط الجازوي وأحمد الطيرة، ووكيل ديوان بلدية بنغازي ناصر الأوجلي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

الاجتماع تناول تفعيل اتفاقيات التدريب مع الشركات الصينية

تناول الاجتماع سبل تفعيل اتفاقيات التدريب وآلية التشغيل مع الشركات الصينية العاملة في بلدية بنغازي، وفق ما ينص عليه قانون العمل في الدولة الليبية.

ونوه عضوا المجلس البلدي في بنغازي إلى أهمية المركز في تدريب الشباب الباحثين عن العمل، وإيجاد فرص تشغيلهم على المستوي المحلي والدولي.