شاهد في «وسط الخبر»: هل تغيرت استراتيجية باتيلي في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على موقف باتيلي إزاء الحلول الانتقالية التي يعكف مجلسي النواب والدولة على صياغتها، وما إذا كانت استراتيجيته في ليبيا قد تغيرت بالمعنى الذي يمهد الطريق لإجراءات جديدة تصدر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

موقف المبعوث الأممي تجسد في مهاجمة الحلول الانتقالية، أو ما سماها مجلس النواب خارطة طريق جديدة، ما اعتبرها باتيلي محاولة تكرارها رغبة في البقاء بالسلطة، ومنع الخيار الديمقراطي في ليبيا، وقوله إن «كل من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة، يرغبون في تقاسم الكعكة فقط».

- باتيلي يطلع السفراء الأفارقة على جهوده للوصول إلى تسوية بين الأطراف الليبية

- باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط

ماذا يخطط باتيلي، وما يقف وراء تلك اللهجة، وهل ثمة إجراءات بديلة عن «خارطة» النواب تفتح الطريق إلى الانتخابات، وهل ثمة قدرة على فرضها واقعيًا في ظل تمسك مختلف الأطراف بمواقفهم؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحها البرنامج على كل من: الكاتب الصحفي كامل المرعاش، والمحلل السياسي خالد الترجمان، وعميد كلية القانون بجامعة سرت خليفة أحواس.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك