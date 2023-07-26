توجيه من «العمل» إلى شركات الطيران بشأن قاصدي العمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

طلب وكيل وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، علي الماقوري، من شركات الطيران العاملة في ليبيا عدم سماحها للمسافرين القاصدين ليبيا لغرض العمل إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة دخول لغرض العمل من وزارة العمل والتأهيل.

التنسيق مع وزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة مع مندوبي شركات الطيران العاملة في ديوان الوزارة بطرابلس. ونوه الوكيل إلى أهمية التنسيق مع وزارة المواصلات ومصلحة الطيران المدني بشأن دخول العمالة الأجنبية، بحسب الإجراءات القانونية.

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وبحث المجتمعون ملف تدريب العناصر الوطنية من الباحثين عن عمل في مجالات الطيران، سواء من عناصر الضيافة الجوية أو الخدمات الأرضية. ويعمل في ليبيا أكثر من مليوني أجنبي، وفق ما أعلن وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد.