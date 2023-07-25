شاهد في «اقتصاد بلس»: تكليف وحدات عسكرية بحراسة مصفاة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على اجتماع النائب العام الصديق الصور مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وآمر اللواء «52 مشاة»، والاتفاق على مباشرة الوحدتين العسكريتين مهمة حراسة مصفاة الزاوية؛ وتمكين المواطن من الوصول إلى منتجات المصفاة عبر أدوات التوزيع المعتمدة.

الكهرباء تنفي اللجوء لطرح الأحمال

وتطرق البرنامج إلى تصريحات الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، الذي قال إن الشركة لم تلجأ لطرح الأحمال حتى الآن، وأن الشركة لديها فائض في الإنتاج يتراوح بين 500 - 700 ميجاوات، نتيجة التحسن الكبير الحاصل في عملية الإنتاج.

الدبيبة: ارتفاع نسبة قبول طلبات الليبيين للتأشيرة الأوروبية إلى نحو 75%

ولفت البرنامج إلى تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي أشار إلى ارتفاع نسبة قبول طلبات الليبيين للتأشيرة الأوروبية إلى نحو 75% من الطلبات لدى بعض السفارات. جاءت تصريحات الدبيبة بالتزامن مع تدشين الخطوط الإيطالية رحلة تجريبية من روما إلى طرابلس، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا جويًا على ليبيا.

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