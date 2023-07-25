وصول 8 حاويات «فلاتر» مخازن شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت مخازن الشركة العامة للكهرباء في مدينة طرابلس ثماني حاويات محملة بمصفيات الهواء (فلاتر) خاصة بمحطات إنتاج الكهرباء.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب الثلاثاء، إن الحاويات موردة من شركة «لبتكو»، ووصلت عبر ميناء مصراتة البحري.

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وقد جرى تسلم الحاويات وفحصها منذ ساعات الصباح الباكر من قِبل دائرة الفحص والتسلم، وذلك في إطار جهود شركة الكهرباء لضمان سير عمل وحدات الكهرباء بكفاءة عالية.