بالصور.. تشغيل تجريبي لمنظومة تبريد بمحطة كهرباء الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، بدء إجراء الاختبارات التشغيلية لمنظومة تبريد الهواء الداخل لضاغط الوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الجبل الغربي، لرفع القدرة الإنتاجية للوحدة، والمحافظة على استقراريتها.

«سيمنس» تتولى تنفيذ المشروع

وحسب منشور على الصفحة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن شركة «سيمنس» الألمانية تُطبق هذه العملية للمرة الأولى في ليبيا، ضمن اتفاقية الصيانة الطويلة الأجل لمصلحة وحدات محطة كهرباء الجبل الغربي الغازية.

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من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، تنفيذ مشروع محطة الحقن أوباري (جهد 11/66 ك.ف)، بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجنوبية. ونوهت الشركة، في بيان، إلى أن هذا المشروع «سيسهم في زيادة أداء النقل الكهربائي، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين أدائها في المنطقة».

من الاختبارات التشغيلية لمنظومة تبريد الهواء الداخل لضاغط الوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الجبل الغربي، 22 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من الاختبارات التشغيلية لمنظومة تبريد الهواء الداخل لضاغط الوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء الجبل الغربي، 22 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)