بعضهم بلا أوراق ثبوتية.. البعثة الباكستانية تتواصل مع مواطنيها المحتجزين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية إيفاد القائم بالأعمال في طرابلس، عاشق علي، إلى مركز الاحتجاز في بنغازي للوقوف على حالة المحتجزين من بلده الذين لم تحدد عددهم.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، اليوم الأحد، إن البعثة الباكستانية على اتصال بالمحتجزين وتتعاون مع الأمم المتحدة لضمان سلامتهم.

وردًا على أسئلة الصحفيين عن مواطنين باكستانيين محتجزين في مدينة بنغازي، قالت بلوش إنه، بتعليمات من وزير الخارجية، قام القائم بالأعمال في طرابلس عاشق علي بزيارة مركز الاحتجاز في بنغازي.

مهاجرون باكستانيون في بنغازي

وفي 18 يوليو الجاري، أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي عبر صفحته على«فيسبوك» بأن عاشق علي زار المركز للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه حاملي الجنسية الباكستانية في مدينة بنغازي، خاصة الموجودين داخل مركز إيواء قنفودة من المصابين بالأمراض والذين لا توجد لديهم مستندات ثبوتية.

ووعد القائم بالأعمال الباكستاني بالتعاون مع جهاز الهجرة غير الشرعية لحل المشاكل التي تخص الجنسية الباكستانية، بالإضافة إلى ذلك جرى الاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة لتسهيل العودة المبكرة للمعتقلين إلى باكستان.

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40 ضحية لعصابات الإتجار بالبشر في ليبيا

وبالموازاة، شرع الأمن الباكستاني بالتحقيق في حالات ما لا يقل عن 40 ضحية لعصابات الإتجار بالبشر في ليبيا، بينما جرى إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم المتورطين في إرسال أشخاص إلى الخارج، والذين ماتوا لاحقًا في مأساة قارب قبالة اليونان يوم 14 يونيو الماضي.

ويوم السبت الماضي، جرى دفن عشرة باكستانيين من ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة اليونان بعد إعادة جثامينهم إلى باكستان، فيما لا تزال العديد من العائلات تنتظر رفات ذويها.

وأُنقد 104 أشخاص، وعثر على 82 جثة بعد أن غرقت سفينة صيد قديمة قبالة الساحل قبالة اليونان تحمل نحو 750 مهاجرًا غير نظامي إلى اليونان انطلقت من بنغازي أغلبهم من باكستان وسورية ومصر الشهر الماضي.

وحسب تقديرات السلطات الباكستانية فقد كان على متن السفينة المنكوبة، أكثر من 350 مواطنًا باكستانيًا، في حين قدمت حوالي 200 أسرة منذ ذلك الحين عينات الحمض النووي الخاصة بهم إلى السفارة الباكستانية في اليونان للتعرف على ذويهم. وحتى الآن جرى التعرف على 15 من الضحايا من الرعايا الباكستانيين.