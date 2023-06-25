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باكستان تعلن تفكيك 6 شبكات لتهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 25 يونيو 2023, 09:21 صباحا
باكستان تعلن تفكيك 6 شبكات لتهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا
مهاجرون انطلقوا من ليبيا يصلون إلى شواطئ اليونان. (الإنترنت)
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أعلنت وكالة التحقيق الفيدرالية في باكستان تفكيك ست شبكات لتهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر سواحل ليبيا، وذلك في إطار تحقيقات تجريها إسلام أباد في وفاة عدد من الباكستانيين إثر غرق مركب للمهاجرين انطلق من ليبيا صوب إيطاليا.

وذكرت جريدة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية، السبت، أن السلطات اعتقلت قائد شبكة لتهريب البشر، وهو سعيد سونيارا، الذي يدير الشبكة بمساعدة نجليه، أحدهما يقيم في إيطاليا والآخر يقيم في ليبيا، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين من مدينة كجرات يقيمون في ليبيا.

يأتي ذلك استنادا إلى معلومات قدمتها عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم إثر غرق مركب للصيد انطلق من ليبيا، وكان في طريقه إلى إيطاليا، نهاية فبراير الماضي، حيث كان هناك باكستانيون من بين 67 مهاجرًا لقوا حتفهم حينما انقلب قارب يقلهم قرب بنغازي.

وأوضح تقرير عن دائرة وكالة التحقيق الفيدرالية في كجرات أن عائلات ضحايا شبكات التهريب إلى أوروبا قدمت 15 بلاغًا ضد المهربين. وبناءً عليه، جرى تشكيل أربع فرق، للتواصل مع العائلات، والتحقيق في الأمر.

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شبكات تهريب تمتد من باكستان إلى إيطاليا
جاء في التقرير كذلك أن الوكالة فككت تشكيلا عصابيا يضم مهربين للبشر من باكستان وبعض الأجانب متورطين في تهريب المهاجرين إلى ليبيا، لافتًا إلى أن شبكة التهريب تلك تعمل مع نظرائها في ليبيا وإيطاليا.

وقد عملت الوكالة الباكستانية في هذه القضية بمساعدة دولية، وطلبت التنسيق مع السلطات الإيطالية ضد مهربي البشر المقيمين هناك، مع البدء في عملية إطلاق مذكرات توقيف دولية بحق المتورطين.

كما شرعت الوكالة في إجراءات مواجهة غسل الأموال بحق المتورطين في تهريب البشر، وتواصلت مع السلطات ذات الصلة، لمصادرة الحسابات البنكية وممتلكات المتهمين في قضايا تهريب المهاجرين.

وأسفرت جهود الوكالة عن اعتقال عشر أشخاص متورطين في تهريب البشر إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا، لكن جرى إطلاق سراح أربعة منهم بكفالة.

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