«فرونتكس» تكشف تقاعس اليونان عن مساعدة مركب المهاجرين قبل غرقه

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) أنها عرضت على اليونان مساعدة مركب خشبي كان يقل مهاجرين، وغرق بعد انطلاقه من ليبيا قبالة سواحل جزيرة بيلوبونيز اليونانية، لكنها لم تتلق أي إجابة.

وذكرت الوكالة أنها أرسلت إلى خفر السواحل اليوناني، وعرضت المساعدة، وإرسال طائرة، لمراقبة مركب صيد مكتظ بالمهاجرين، لكن السلطات في أثينا لم تستجب.

تمثل فجوة الاتصال تلك مثار توتر جديد بين الوكالة الأوروبية واليونان بشأن الدور الذي لعبته كل منهما في المأساة الأخيرة التي شهدها البحر المتوسط إثر غرق مركب صيد متهالك كان يضم مئات المهاجرين، وانطلق من ليبيا، مما أسفر عن وفاة المئات، في حادث هو الأسوأ من نوعه منذ سنوات.

اليونان تجاهلت عرض «فرونتكس» للمساعدة

نقلت مجلة «بوليتيكو»، الجمعة، عن ناطق باسم «فرونتكس» أنه فور كشف المركب، وإبلاغ السلطات اليونانية والإيطالية، عرضت الوكالة مساعدة إضافية، وإرسال مروحية من إيطاليا، لكن خفر السواحل اليوناني لم يرد.

وذكر أن مروحية تابعة للوكالة اكتشفت قارب الصيد داخل منطقة البحث والإنقاذ التابعة لليونان في المياه الدولية يوم 13 يونيو، وأخبرت السلطات اليونانية والإيطالية، مضيفا أن المروحية ظلت تراقب القارب حتى نفد منها الوقود، فاضطرت للعودة إلى قاعدتها في إيطاليا.

وتابع ناطق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل: «نشرت فرونتكس مروحية وطائرة مسيرة باليونان، لكن أيا منهما لم يشترك في عملية الإنقاذ. عرضت الوكالة إرسال طائرة مسيرة أخرى إلى المركب، لكن السلطات اليونانية طلبت منها الاشتراك في مهمة أخرى للبحث والإنقاذ قبالة جزيرة كريت، لإنقاذ 80 مهاجراً».

وأضاف: «عرضت فرونتكس بعدها إرسال المروحية من إيطاليا بعد تزودها بالوقود، لكن السلطات اليونانية لم ترد». وأعلنت «فرونتكس» أنها بصدد إطلاق «تقرير حادث خطير»، لتسجيل انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

ولدى سؤاله، رفض خفر السواحل اليوناني التعليق على الأمر، أو التعليق على تفاصيل عمليات الإنقاذ.

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اليونان أمام انتقادات متزايدة

يواجه خفر السواحل اليوناني، حسب المجلة الأميركية، تساؤلات متزايدة حول استجابته لحادث غرق المركب، الذي وقع على بُعد 80 كم من سواحل جزيرة بيلوبونيز.

ويرى مراقبون أن السلطات اليونانية كان بإمكانها التحرك بشكل أسرع، لإنقاذ المركب من الغرق. بينما كشفت شهادات ناجين أن خفر السواحل ربط المركب إلى سفينة إنقاذ، وحاول جرها، مما تسبب في اختلال توازن المركب، وهو ما نفته أثينا بشدة.

من جهتها، رفضت المفوضية الأوروبية ضغوط المنظمات الدولية، لفتح تحقيق مع السلطات اليونانية في الحادث، مشيرة إلى التحقيقات المحلية القائمة أمام القضاء اليوناني، ومؤكدة أهمية وجود تحقيق عادل وشفاف.

تشير الإحصاءات الرسمية لوكالات الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن ما يقرب من 750 مهاجراً كانوا على متن المركب الذي انطلق من ليبيا، وجرى انتشال 82 جثة فقط، وإنقاذ 104 آخرين