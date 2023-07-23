مقترح فلسطيني بإيفاد كوادر إلى ليبيا لإجراء عمليات جراحية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن وفدا فلسطينيا اقترح، أمس السبت، إيفاد بعض الكوادر الطبية المتخصصة إلى ليبيا، لإجراء العمليات الجراحية، وتدريب الكوادر الليبية، والإسهام في تطوير بعض التخصصات في القطاع الصحي الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح الوفد الفلسطيني، الذي ترأسه مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عماد الزهيري، وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا محمد الرجال، ومدير عام وزارة الصحة أحمد عبد الحليم، ومسؤولة برامج مؤسسة التنمية زينة ريماوي، حسب بيان وزارة الصحة.

المنقوش تناقش مع وفد فلسطيني الإجراءات التنفيذية لمذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين

استيراد الأدوية محور لقاء أبوجناح ووفد فلسطيني

وتشمل التخصصات المقترحة: زراعة القرنية، وعمليات القلب المفتوح، وجراحة القلب المفتوح للأطفال، وبعض التخصصات الأخرى. ويوم الثلاثاء الماضي، وصل مطار معيتيقة الدولي وفد وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة مساعد وزير الخارجية السفير عماد زهيري.

تنسيق ليبي - فلسطيني في قطاع الصحة

وخلال اللقاء مع أبوجناح، عرض الوفد الفلسطيني تنسيق وزارتي الصحة بين القطاع الخاص بالبلدين في مجالات المختبرات الطبية والأشعة التشخيصية، مشيرا إلى أن «القيادة الفلسطينية مستعدة لمساندة وزارة الصحة الليبية، والرفع من كفاءة القطاع الصحي من خلال الأطباء الزوار، وتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة في بعض التخصصات، وكذلك في عمليات صناعة الأدوية».

واتفق أبوجناح مع الوفد الفلسطيني على تشكيل فريق فني بين الدولتين، لتحديد الأولويات، والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وعقد اجتماع موسع بين مديري المستشفيات الكبرى في الجانبين الليبي والفلسطيني من أجل تحديد الاحتياجات المهمة والعاجلة.