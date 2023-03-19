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استيراد الأدوية محور لقاء أبوجناح ووفد فلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 08:05 مساء
استيراد الأدوية محور لقاء أبوجناح ووفد فلسطيني
وزير الصحة بحكومة الوحدة يلتقي السفير الفلسطيني ووفدًا من غرفة التجارة ورجال الأعمال الفلسطينيين، الأحد 19 مارس 2023 (وزارة الصحة)
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بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع وفد فلسطيني يزور ليبيا، تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، في مجال تصدير الأدوية عبر تسجيل الشركات والمصانع الفلسطينية المصدرة للإمدادات الطبية، داخل وزارة الصحة الليبية.

التعاون بين ليبيا وفلسطين في مجال الصحة والدواء
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد حضره السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحّال، ووفد من غرفة التجارة ورجال الأعمال الفلسطينيين، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، ومديري إدارات الصيدلة والموارد البشرية، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وفلسطين في مجال الصحة والدواء.

من جانبه، أكد أبوجناح أن وزارة الصحة الليبية ترحِّب بالتعاون مع فلسطين في الجانب الصحي، وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في ليبيا.

- الحويج يؤكد ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية

تصدير الأدوية الفلسطينية
كما ذكر رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، أنه اطلع خلال زيارته الأخيرة لدولة فلسطين على مستوى الخدمات التي تقدمها شركات ومصانع الأدوية الفلسطينية والتي لها سابقة في تصدير الأدوية لدول الأردن والجزائر والسعودية، مشيدًا بجهودها في توسيع قدراتها وخطوط إنتاجها.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، اتفق الجانبان الليبي والفلسطيني على تشكيل لجنة اقتصادية تتولى تأطير وتنظيم لقاءات ثنائية لرفع مستوى التبادل التجاري، واقتراح إنشاء غرفة تجارية مشتركة وتبادل القوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة، وذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وفد رفيع المستوى من وزارتي الاقتصاد الوطني والتجارة بدولة فلسطين.

وزير الصحة بحكومة الوحدة خلال لقاء السفير الفلسطيني ووفد من غرفة التجارة ورجال الأعمال الفلسطينيين، الأحد 19 مارس 2023 (وزارة الصحة)
وزير الصحة بحكومة الوحدة خلال لقاء السفير الفلسطيني ووفد من غرفة التجارة ورجال الأعمال الفلسطينيين، الأحد 19 مارس 2023 (وزارة الصحة)
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