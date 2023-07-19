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المنقوش تناقش مع وفد فلسطيني الإجراءات التنفيذية لمذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 04:40 مساء
المنقوش تناقش مع وفد فلسطيني الإجراءات التنفيذية لمذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين
المنقوش أثناء استلام رسالة وزير الخارجية الفلسطيني، الأربعاء 19 يوليو 2023. (وزارة الخارجية الليبية)
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ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع وفد من وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات التنفيذية لمذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيق علاقات الشعبين التاريخية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته صباح اليوم الأربعاء في مكتبها بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة طرابلس مع وفد وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السفير عماد زهيري، وبحضور القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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واستعرضت المنقوش مع الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع إجراءات حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا، والتي أثنى عليها الوفد الرسمي الفلسطيني، واعتبر أنها تصب في اتجاه تعزيز الدور التاريخي لليبيا المساند للشعب الفلسطيني.

رسالة من وزير الخارجية الفلسطيني إلى المنقوش
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن رئيس الوفد الفلسطيني سلم المنقوش خلال اللقاء، رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

ووصل الوفد الفلسطيني إلى العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، واستقبله مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي راشد أبوغفة.

المنقوش مع وفد وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء 19 يوليو 2023. (وزارة الخارجية الليبية)
المنقوش مع وفد وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء 19 يوليو 2023. (وزارة الخارجية الليبية)
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