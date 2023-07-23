شاهد.. توصيلة غير شرعية تهدر كميات مياه من منظومة النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز إدارة وتشغيل النهر الصناعي، اليوم الأحد، السيطرة على تسريب مياه في خط تغذية «ترهونة - أبو زيان».

وأشار الجهاز، في بيان، إلى أن «فريق المراقبة لاحظ تسريب عند المحطة رقم 9 (صمام هواء)، وأن هناك توصيلة غير شرعية تسببت في ضرر جسيم لصمام الهواء، وهدر كميات كبيرة من المياه». وأكد الجهاز أن «فرق الصيانة في إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة غريان سيطرت على التسريب دون التأثير على الإمداد المائي بالمسار».

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النهر الصناعي: مخالفة يعاقب عليها القانون

دعت إدارة الجهاز المواطنين إلى «عدم التوصيل من صمامات الهواء وتصريف المياه التي تسبب ضررا لمنظومة الأنابيب، وهدر كميات كبيرة من المياه»، معيدة التذكير بأن «هذه الأفعال مخالفة الشريعة الإسلامية، ويعاقب عليها القانون».

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يتزامن ذلك مع محاولات إصلاح آثار انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، فجر الخميس، مما تسبب في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

بينما قال الناطق باسم جهاز النصر الصناعي، صلاح الساعدي، الجمعة، إن أعمال صيانة أنبوب خط النهر في المحطة «قد تستمر لمدة لن تقل عن أسبوع».

من أعمال إصلاح العطل بخط مياه ترهونة - أبو زيان بمنظومة النهر الصناعي، 23 يوليو 2023. (النهر الصناعي)