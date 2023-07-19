بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف

القاهرة - بوابة الوسط

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» وسام الشرف، وذلك خلال استقبالهم في باريس أمس الثلاثاء بحضور سفير ليبيا لدى فرنسا خالد الكاجيجي، في ختام اجتماعات دامت يومين برعاية الحكومة الفرنسية، بحسب ما أعلنت السفارة الليبية في باريس عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت السفارة الليبية في باريس، إن ماكرون أعرب خلال اللقاء الذي جرى بحضور عدد من قادة الجيش الفرنسي، «عن تقديره لجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة وذلك بمنحهم وسام الشرف، لدورهم في اتفاق وقف إطلاق النار في ⁧‫ليبيا‬⁩ والعمل على استقراره وتثبيته».

تكريم الحداد والناظوري بوسام الشرف

وأضافت السفارة الليبية أن «رئيس الأركان الرئاسية الفرنسي الجنرال فابيان ماندون قام بتقليد كلاًّ من الفريقَين الحداد والناظوري وسام الشرف، وهو وسام أنشأه نابليون الأول وهو أعلى وسام في فرنسا للمقاتلين الذين يتمتعون بالشجاعة والصفات الحميدة في المجتمع، ومنح أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الوسام الذهبي للدفاع الوطني».

- قيادات عسكرية ليبية تناقش في باريس تكوين وحدات مشتركة لتحقيق 3 أهداف أمنية

- توحيد المؤسسات العسكرية في مشاورات الحداد والناظوري و«5+5» بباريس

وعقد الحداد والناظوري وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعات يومي الإثنين والثلاثاء في باريس، «تمحورت حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احترامًا كاملًا» وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية أمس الثلاثاء.

تكوين وحدات عسكرية مشتركة

وأضاف البيان أن اجتماع القيادات العسكرية الليبية في باريس «يندرج ضمن دعم فرنسا للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة» والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها الثاني في ليبيا بمينة بنغازي يوم 25 يوليو الجاري.

وأكد البيان الدبلوماسي أن «فرنسا تواصل دعمها للأمم المتحدة وللحركة الأمنية التي تحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية»، والتي أوضحت أنها «ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة بغية» تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في «إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار».

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)

حفل تكريم الحداد والناظوري واعضاء لجنة «5+5» في باريس. (السفارة الليبية في باريس)