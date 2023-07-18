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قيادات عسكرية ليبية تناقش في باريس تكوين وحدات مشتركة لتحقيق 3 أهداف أمنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 05:07 مساء
قيادات عسكرية ليبية تناقش في باريس تكوين وحدات مشتركة لتحقيق 3 أهداف أمنية
القيادات العسكرية الليبية خلال استقبالهم بمقر السفارة الليبية في فرنسا. (السفارة الليبية في باريس)
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ناقش عدد من القيادات العسكرية الليبية خلال اجتماعات عقدوها على مدى يومين في العاصمة الفرنسية باريس «تكوين وحدات مشتركة» لتحقيق ثلاثة أهداف أمنية، على ما أفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، يومي الإثنين والثلاثاء، اجتماع رئيسي الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، والتابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، بالإضافة إلى ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

الإطار المؤسس لاجتماع العسكريين الليبيين في باريس
وأوضحت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان الإطار المؤسس لاجتماع العسكريين الليبيين في باريس، حيث قالت إن الاجتماع يأتي «في إطار اجتماعات عمل تتمحور حول توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احترامًا كاملًا». كما «يندرج ضمن دعم فرنسا للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة» والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين.

تكوين وحدات عسكرية مشتركة
وأكد البيان الدبلوماسي أن «فرنسا تواصل دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية»، والتي أوضحت أنها «ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة بغية» تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في «إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار».

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يأتي ذلك في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لتثبيت ودعم واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في 23 أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة والذي نص في أحد بنوده الرئيسية على تشكيل قوة عسكرية مشتركة.

بنغازي تستضيف الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية
ونوهت وزارة الخارجية الفرنسية في ختام البيان بأنه «ستجري متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية المقبلة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد قريبًا في بنغازي في 25 يوليو 2023».

واستضافت العاصمة طرابلس في 24 مايو الماضي، أول اجتماع لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة العمل الدولية لعملية برلين، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من شرق وغرب ليبيا، وبحضور ممثلي أعضاء المجموعة التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة كلًا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

القيادات العسكرية الليبية خلال استقبالهم بمقر السفارة الليبية في فرنسا. (السفارة الليبية في باريس)
القيادات العسكرية الليبية خلال استقبالهم بمقر السفارة الليبية في فرنسا. (السفارة الليبية في باريس)
القيادات العسكرية الليبية خلال استقبالهم بمقر السفارة الليبية في فرنسا. (السفارة الليبية في باريس)
القيادات العسكرية الليبية خلال استقبالهم بمقر السفارة الليبية في فرنسا. (السفارة الليبية في باريس)
القيادات العسكرية الليبية خلال استقبالهم بمقر السفارة الليبية في فرنسا. (السفارة الليبية في باريس)
القيادات العسكرية الليبية خلال استقبالهم بمقر السفارة الليبية في فرنسا. (السفارة الليبية في باريس)
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