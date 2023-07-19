«رويترز»: خفر السواحل الليبي يهاجم مركب صيد إيطاليًا في المياه الدولية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قال رئيس مجموعة ملاك السفن الإيطالية إن خفر السواحل الليبي هاجم بأعيرة نارية مركبًا إيطاليًا للصيد في المياه الدولية، مضيفا أن القوات الليبية كانت تستخدم زورق دورية مقدمًا لها من الحكومة في روما.

وأوضح رئيس اتحاد مالكي السفن في صقلية، فابيو ميكاليزي، أن قارب الصيد «أوريزونتي» كان يُبحر على بُعد نحو 94 ميلًا شمال مدينة مصراتة الليبية عندما وقع الهجوم، مما ألحق أضرارًا به، لكن لم يتسبب في إصابات خطيرة، كما نقلت وكالة «رويترز» اليوم الأربعاء.

الأعيرة النارية دمرت أجزاء من مركب الصيد

وأضاف أن الأعيرة النارية تسببت في تدمير بعض أجزاء مركب الصيد وعجلة القيادة، مما أصاب قبطان المركب بصدمة. وشدد: «هذا العمل غير المسبوق من العنف هز بشدة المجتمع البحري في صقلية، ويتطلب استجابة حاسمة وفورية من المؤسسات الإيطالية والدولية».

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وأكد ميكاليزي أن اتحاد مالكي السفن يملك الحق في مقاضاة السلطات الليبية، وطاقم زورق الدورية المتورط في الواقعة. بينما لم ترد السلطات الليبية فورًا على طلبات التعليق على الأمر.

من جهته، أوضح مصدر من وزارة الخارجية الإيطالية إلى «رويترز» أن خفر السواحل الليبي هاجم القارب معتقدًا أنه يُجري أنشطة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وأضاف المصدر أن وحدة تابعة للبحرية الإيطالية تدخلت على الفور، إلى جانب طائرة مروحية، لتفادي مزيد من التصادم بين الجانبين، ثم توجه مركب الصيد إلى إيطاليا.