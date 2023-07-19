إعلان اسم الفائز بمقعد برلمان «أطفال ليبيا» بصرمان

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الطفل شاهين شكري الطاهر إجديع بمقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن بلدية صرمان، على ما أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقدمت الوزارة في بيان مقتضب، الشكر إلى أعضاء اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية.

إلى ذلك، فاز الطفل عبدالرحمن أبوعجيلة بمقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن بلدية السواني. كما حصدت الطفلة حنين امحمد يونس الهنشيري مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن بلدية القلعة.

حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني

بالصور.. انطلاق انتخابات برلمان «أطفال ليبيا»

فتح باب الترشح لعضوية برلمان أطفال ليبيا

انطلاق انتخابات برلمان «أطفال ليبيا»

انطلقت العملية الانتخابية لبرلمان «أطفال ليبيا»، التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، في الثامن من يوليو الجاري. وقالت الوزارة إن هذه هي الدورة الانتخابية الثانية بمشاركة أطفال من المدن الليبية جميعها. وأضافت: «قرار تنظيم انتخابات برلمان الأطفال يأتي ضمن مبدأ تكافؤ الفرص للأطفال جميعهم في أرجاء ليبيا».

سبق أن حددت وزارة الشؤون الاجتماعية شروط الترشح لبرلمان «أطفال ليبيا»، التي اشتملت على «ألا يقل عمر المرشح عن سن 12 عامًا، وألا يزيد على 16 عامًا وقت تسليم الترشح للفرع، وأن يكون المرشح ملمًا باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأن يكون لبق الحديث وحسن التصرف».