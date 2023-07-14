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باتيلي: تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا يتطلب استقرارا سياسيا لا يمكن بلوغه إلا بتنظيم انتخابات شاملة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 06:59 مساء
باتيلي: تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا يتطلب استقرارا سياسيا لا يمكن بلوغه إلا بتنظيم انتخابات شاملة
باتيلي متحدثا في اللقاء رفيع المستوى حول إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في ليبيا، الخميس 13 يوليو 2023. (البعثة الأممية)
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أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن «تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استقرارا سياسيا لا يمكن بلوغه إلا من تحقق شرط أساسي ولا غنى عنه، ألا وهو تنظيم انتخابات شاملة»، مشددا على أن ليبيا تمر بمنعطف حاسم في عملية التحضير للانتخابات.

جاء تأكيد باتيلي في كلمته خلال لقاء رفيع المستوى جرى تنظيمه أمس الخميس في طرابلس، بمناسبة مرور ستة أشهر على إطلاق «إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2025-2023 في ليبيا»، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الوكالات الأممية العاملة في ليبيا والشركاء الدوليين، وفق بيان أصدرته البعثة الأممية، اليوم الجمعة.

- الدبيبة وباتيلي يشاركان في منتدى التنمية المستدامة وبناء السلام في ليبيا

وخلال كلمة له بالمناسبة، شكر باتيلي الحكومة الليبية والشركاء الدوليين على دعمهم لإطار التعاون الأممي للتنمية المستدامة، مذكَّرا بأن «إطار التعاون يهدف إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية لجميع الناس في ليبيا».

التحضير للانتخابات
وفي إطار سياق التحضير للانتخابات، يرى باتيلي أنه «يمكن للبلاد أن تبني أساسا أقوى للحكم الرشيد مع ضمان مشاركة أوسع للجميع والاستمرار في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بما يعود بالمنفعة على الشعب في ليبيا».

وأعلن باتيلي في 10 يوليو الجاري، عزمه تدشين مسار تفاوضي جديد لحسم الخلافات بين الأطراف والمؤسسات الرئيسية حول الانتخابات والقضايا الرئيسية السياسية، وتكثيف مشاوراتها مع مختلف الأطراف من أجل بلوغ هذه الغاية.

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