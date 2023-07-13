الدبيبة وباتيلي يشاركان في منتدى التنمية المستدامة وبناء السلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت أعمال منتدى «التنمية المستدامة وبناء السلام في ليبيا»، اليوم الخميس، تحت رعاية وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومنظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وقال الدبيبة خلال كلمته بالمنتدى إن إرادة البناء والتنمية والاستقرار ومنع الحروب والاقتتال هي هدف الحكومة، وكذلك الوصول إلى الانتخابات والاستقرار الدائم في البلاد، مشيدا بالتعاون بين مؤسسات الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ومتابعة البرامج والمشروعات التنموية عن طريق وزراتي التخطيط والحكم المحلي، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

ونقل البيان عن باتيلي، تأكيده على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية لتنفيذ برامج ومشروعات تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في ليبيا.

الدبيبة يشدد على عقد المنتدى الاقتصادي «الليبي- الإيطالي» وتوحيد جهود مكافحة الهجرة

الدبيبة يحض مؤسسة الاستثمار على الإفصاح عن أرقامها.. ورئيسها: أموال الليبيين لم تضِع

المشري وباتيلي يناقشان سبل معالجة ثغرات القوانين الانتخابية

باتيلي يطلق مسارا تفاوضيا مع الفاعلين في ليبيا للوصول إلى تسوية نهائية

تقرير حول عمل المنظمات الدولية في ليبيا

بدورها، قدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، تقريرها حول سير عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا، وتحديد أولويات عملها.

في حين قدم وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، عرضًا ضوئيًا بيّن فيه الخطوات التنفيذية لإطار عمل الأمم المتحدة الاستراتيجي والتحديات التي تواجه تنفيذه، مُبرزا التعاون بين المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية الليبية لإنجاح البرامج الإنمائية.

وقالت منصة «حكومتنا» إن السفراء المشاركين في المنتدى أشادوا بـ«حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد، وإقبال الشركاء الدوليين في تحقيق ذلك بما يسهم في تسريع برامج التنمية المستدامة».

وشارك في المنتدى، السفراء المعتمدون لدى ليبيا ووزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والحكم المحلي والاقتصاد والمالية والعمل والتأهيل، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، إضافة إلى رؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

من مشاركة باتيلي في منتدى التنمية المستدامة في ليبيا، 13 يوليو 2023. (حكومتنا)