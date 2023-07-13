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حبس مدير سابق بشركة خدمات الطرق السريعة احتياطيا بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 05:25 مساء
حبس مدير سابق بشركة خدمات الطرق السريعة احتياطيا بتهمة الاختلاس
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس مدير تنفيذي سابق بشركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية في طرابلس احتياطيا على ذمة وقائع اختلاس.

وقال مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور في بيان، إن نائب النيابة بحث وقائع تصرف مسؤول الشركة في بعض أصولها العقارية؛ فاستدل على صحة إجراء التصرف في الأصل دون تحصيل ثمن كلفته، كما وانكشف له واقعة اختلاس منقولات مملوكة للشركة تبلغ قيمتها 250 ألف دينار.

فضلا عن اتخاذ «إجراءات غير مشروعة» ترتب عنها التسليم بمديونية بلغت ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار؛ فانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المسؤول السابق بالشركة احتياطيا على ذمة القضية، وفق البيان.

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