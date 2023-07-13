وقفة احتجاجية للعاملين بـ«صرمان العام» للتضامن مع مدير المستشفى (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

نظم العاملون في مستشفى صرمان العام «وقفة احتجاجية» للتضامن مع المدير العام عادل عبدالحميد امبيرش «بعد ورود أخبار عن إقالته»، حسب تعبيرهم.

وأشاد العاملون في بيان اليوم الخميس، «بجهود امبيرش في تطوير العمل بالمستشفى عبر افتتاح أقسام العناية الفائقة وعناية الأطفال حديثي الولادة والعلاج الطبيعي، ووحدة المناظير والجراحة العامة، وافتتاح العمليات الجراحية العامة وعمليات الأنف والأذن والحنجرة والعيون»، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة المستشفى بموقع «فيسبوك».

وأضاف العاملون أن امبيرش جعل العمل في الأقسام على مدار الأسبوع بدلا من يومين فقط كما كان الأمر في الفترة السابقة، مؤكدين أنه «ليس لديهم أي صلة بجهة غير وزارة الصحة التي يتبعون إليها»، ولفتوا إلى العمل حاليا لأجل إنشاء مصرف دم وصيدلية مركزية بالمستشفى.