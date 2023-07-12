جريمة سرقة تقود إلى ضبط قاتل أخيه في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط مطلوب في جريمة قتل ارتُكبت قبل ست سنوات.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الأوسط بلاغًا من مواطنة بتعرض منزلها للسرقة، وجرت إحالة الواقعة إلى مكتب البحث الجنائي في المديرية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المتهم يعترف بقتل شقيقه

جرى تكليف فريق من أعضاء التحري في المكتب بالتحقيق في الأمر، وتمكنوا من تحديد هوية السارق، وإيقافه.

- القبض على سارق شقيقه في طرابلس

- ضبط وافد مطلوب في واقعة سرقة محل فضة بطرابلس

واعترف المتهم بسرقة المنزل. كما أقر بارتكابه جريمة قتل شقيقه طعنًا بسلاح أبيض في العام 2017، ثم أُحيل إلى مركز شرطة الأوسط من حيث الاختصاص.