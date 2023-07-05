ضبط وافد مطلوب في واقعة سرقة محل فضة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، القبض على مطلوب أجنبي الجنسية في واقعة سرقة خواتم فضة من أحد محال الفضة بشارع عمر المختار.

وتمكن أعضاء البحث الجنائي من ضبط المطلوب الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن لم يذكر جنسية المتهم واكتفى بالقول إنه «أجنبي».

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وأشار البيان إلى ضبط المسروقات مع المطلوب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مركز شرطة المدينة من حيث الاختصاص.