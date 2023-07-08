القبض على سارق شقيقه في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس، اليوم السبت، شخصا تورط في سرقة شقيقه.

وتقدم أحد المواطنين، يوم الخميس الماضي، ببلاغ لدى مركز شرطة باب بن غشير مفاده تعرضه لسرقة معدات تصليح يمتلكها من داخل منزله، وفق بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس.

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وباحالة البلاغ لمكتب البحث الجنائي وتشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات، جرى الاشتباه في شقيق المجني عليه وبضبطه والتحقيق معه اعترف بارتكابه للواقعة. وجرى استعادة المسروقات، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى مركز شرطة باب بن غشير من حيث الاختصاص.