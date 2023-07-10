الغاوي يبحث خطة شركة الأشغال العامة بنغازي لتنفيذ مشروعات «عودة الحياة» بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي خطة شركة الأشغال العامة بنغازي لتنفيذ مشروعات تندرج تحت مبادرة «عودة الحياة» للمشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أمس الأحد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتركز الاجتماع حول متابعة سير عمل الشركة، والمشروعات التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة الحالية.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبدالمنعم محمد صالح ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى اعضومة المهدي.