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اتفاقية ومذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن الرحلات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 04:41 مساء
اتفاقية ومذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن الرحلات الجوية
اجتماع لجنة رفع الحظر عن المطارات مع الوفد الإيطالي، الأحد 9 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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اتفقت لجنة مشكلة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الجانب الإيطالي «على إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين واختيار ناقل جوي ليبي وآخر إيطالي لاستئناف الرحلات من وإلى إيطاليا في مدة أقصاها أغسطس المقبل»، وفق مع أعلنته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

جاء الاتفاق خلال اجتماع عقدته اللجنة المشكلة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لرفع الحظر الجوي عن المطارات برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني والوفد المرافق اليوم الأحد في طرابلس.

التدقيق في إجراءات السلامة بالمطارات الليبية
وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع خُصِّص لبحث سبل رفع الحظر الجوي على شركات الطيران الليبية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وآخر المستجدات التي خلصت لها الفرق الفنية «الليبية- الإيطالية» المشتركة ونتائج الزيارة الميدانية في شهر مايو الماضي، والمتعلقة بالتدقيق في إجراءات السلامة بالمطارات الليبية والبرنامج الزمني المتعلق بفتح مجال الطيران وإعادة سير الرحلات الجوية بين البلدين.

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وأضافت الحكومة أن الوفد الإيطالي أبلغ الجانب الليبي قرار الحكومة الإيطالية برفع حظر الطيران المدني الليبي على إيطاليا، بعد استكمال الاشتراطات الفنية والأمنية، مشيرة إلى أن «الجانبين اتفقا على إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين واختيار ناقل جوي ليبي وآخر إيطالي لاستئناف الرحلات من وإلى إيطاليا في مدة أقصاها أغسطس المقبل، على أن تقلع أولى الرحلات التجارية المباشرة من ليبيا إلى إيطاليا في سبتمبر المقبل».

دعم العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا
وأكد رئيس اللجنة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يولي هذا الملف أهمية قصوى لما له تداعيات إيجابية على تسهيل سفر المواطنين الليبيين، ودعم العلاقة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جانلوكا البيريني، عزم بلاده الاستمرار في التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل رفع الحظر المفروض على ليبيا فوق الأجواء الأوروبية بشكل عام، وفق ما نشرته الحكومة.

حضر الاجتماع عن الجانب الفني الليبي رئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك والفريق الفني المرافق له، وعن الجانب الإيطالي مدير مؤسسة الطيران الإيطالي والفريق الفني التابع له.

اجتماع لجنة رفع الحظر عن المطارات مع الوفد الإيطالي، الأحد 9 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة رفع الحظر عن المطارات مع الوفد الإيطالي، الأحد 9 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة رفع الحظر عن المطارات مع الوفد الإيطالي، الأحد 9 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة رفع الحظر عن المطارات مع الوفد الإيطالي، الأحد 9 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة رفع الحظر عن المطارات مع الوفد الإيطالي، الأحد 9 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لجنة رفع الحظر عن المطارات مع الوفد الإيطالي، الأحد 9 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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