رئيس مجلس التخطيط الوطني المكلف من «النواب» يؤدي اليمين القانونية

القاهرة - بوابة الوسط

أدى رئيس مجلس التخطيط الوطني المكلف من مجلس النواب أحمد خليفة حمد أبريدان، اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته التي عُقِدت يوم 26 يونيو الماضي في مدينة بنغازي، على اختيار أحمد خليفة حمد أبريدان رئيسًا لمجلس إدارة التخطيط الوطني.

- «النواب» يصوت بالإجماع على اختيار أحمد أبريدان رئيسًا لمجلس التخطيط الوطني

وقال بليحق يومها إن تكليف أبريدان جاء بعدما قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلبًا «بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني» السابق دون تفاصيل.

رئيس مجلس التخطيط الوطني المكلف من «النواب» يؤدي اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس المجلس، الأحد 9 يوليو 2023. (مجلس النواب)

رئيس مجلس التخطيط الوطني المكلف من «النواب» يؤدي اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس المجلس، الأحد 9 يوليو 2023. (مجلس النواب)