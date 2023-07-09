لجنة الخارجية في النواب تطالب بـ«تحرك عاجل» ضد مجازر الاحتلال بغزة وجنين

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب، اليوم الأحد، بتحرك عربي عاجل من أجل وضع حد لمجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة وجنين، داعية إلى ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم أمام القضاء الدولي ‎.

وقالت اللجنة في بيان: «قوات الاحتلال تعمدت الاستخدام المفرط للقوة، مما نتج عنه سقوط عدد كبير من المدنيين بين شهداء وجرحي، وتدمير واسع للبنية التحتية والأحياء المدنية، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا وفاضحا لجميع الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان».

يوم الأربعاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهاء عملية عدوانية واسعة، استمرت يومين، في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، واستشهد خلالها 12 فلسطينيا، وقتل جندي إسرائيلي، بعد غارات شنها على غزة.

صمت عربي ودولي على الجرائم بحق الفلسطينيين

أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عن «استغرابها الشديد من ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة التي تمارس في حق الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل صمت دولي وإسلامي وعربي مخزٍ لا يتناسب إطلاقا مع التصعيد الإجرامي الذي ترتكبه قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية».

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وأكدت اللجنة «تضامن الشعب الليبي الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر ضد الاحتلال»، مطالبة جامعة الدول العربية بضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ، لـ«اتخاذ موقف إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني».