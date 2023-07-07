على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون مع وزير الطاقة النيجيري أمب قابريل إمكانية نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية، والاستفادة من قدرات نيجيريا في مجال تكرير النفط.

جاء ذلك في لقاء أمس الخميس على هامش فعاليات الندوة العالمية الثامنة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في العاصمة النمساوية فيينا، حسب بيان وزارة النفط على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

تقييم المشروع الضخم

اتفق الطرفان على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في البلدين؛ لتقييم مشروع نقل الغاز الضخم؛ حتى الوصول إلى قرار مبني على قواعد علمية واقتصادية سليمة، وعلى إستراتيجية طويلة المدى.

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وتبادل الوزيران وجهات النظر حول رؤية البلدين للانتقال الطاقوي وتبعاته على القارة الأفريقية، وأهمية أن يكون للقارة هدف واحد وكلمة موحدة في مؤتمر المناخ في دورته الـ28 الذي ستعقد في الإمارات نهاية العام. كما أكدا استمرار التعاون والتواصل الدائم بين البلدين.