شركة الكهرباء تعلن بدء صيانة خط «سرت - رأس لانوف»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء إجراء أعمال صيانة خط نقل الطاقة «سرت - رأس لانوف» جهد «220 ك. ف».

تشمل الأعمال تغيير عوازل عدد من الأبراج، وصيانة أسلاك من قِبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأمس الأربعاء، أشارت الشركة إلى تواصل أعمال مشروع محطة تحويل الكهرباء الهيرة «جهد 11/30 ك. ف» بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجفارة، وذلك لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين أدائها في المنطقة.