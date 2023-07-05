السفير الليبي زياد دغيم يناقش 4 ملفات بمقر الخارجية الهولندية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش سفير ليبيا في هولندا زياد دغيم، اليوم الأربعاء، أربعة ملفات مع مسؤولين بوزارة الخارجية في أمستردام، تتمثل في ملفي حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الأداء القنصلي والخدمي لهولندا في المدن الليبية، والتعاون الاستثماري.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للسفارة الليبية بأن السفير زياد دغيم التقى بمقر وزارة الخارجية الهولندية مديرة دائرة البروتوكول دومنيكا كولينغ، ورئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة مارك خيريستن.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى المساهمة الهولندية في مسار حقوق الإنسان في ليبيا المنبثق عن اجتماع «برلين 2»، والذي تضطلع به كل من هولندا وسويسرا، بالإضافة إلى تعزيز الأداء القنصلي والخدمي لمملكة هولندا في عدد من المدن الليبية.

وأوضح البيان أن الجانب الهولندي ناقش مشاغله بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، مستمعًا لملاحظات دغيم عن وجهة نظر ليبيا حول الثوابت الوطنية بخصوص الملف.

وتطرق اللقاء إلى قضية الطاقة النظيفة، والاستفادة من التجارب والخبرة الهولندية في مجال المياه والزراعة، وتسعى ليبيا لجذب الاستثمارات في القطاع النفطي، وبحث الدور الممكن للشركات النفطية الهولندية في ليبيا.

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وقالت السفارة الليبية لدى هولندا في بيان، أمس الثلاثاء، إن دغيم تسلم مهام منصبه الجديد في مراسم رسمية عقدت في مقر السفارة بمدينة لاهاي، وحضرها دبلوماسيون ومحللون.

وجرى تعيين دغيم في يناير الماضي ضمن ستة سفراء جدد لدى كل من أوكرانيا وأذربيجان وفرنسا وألبانيا وإيران وهولندا، وفق خطاب وجهه المجلس الرئاسي إلى وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.