سفير ليبيا في روما: حكومة الوحدة تعمل من أجل الانتخابات وإيطاليا شريكنا الأول

القاهرة - بوابة الوسط

أكد السفير الليبي في روما مهند يونس، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا هي «الشريك الأول» لليبيا، التي تشهد «تطورات إيجابية» حيث «تعمل حكومة الوحدة الوطنية على ضمان أن يتمكن الشعب الليبي من اختيار ممثليه في أسرع وقت ممكن»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وقال يونس، في لقاء مع غرفة التجارة الإيطالية- الليبية، إنه «على الرغم من كل المشاكل السياسية في السنوات الماضية، فإن حكومة الوحدة الوطنية تريد إعطاء دفعة قوية للغاية للاقتصاد الليبي».

وتابع «نرى أن هذا هو السبيل الوحيد لإحراز تقدم وتحقيق الاستقرار، بما في ذلك الاستقرار السياسي، مع العلم بوجود شراكة تاريخية مع العديد من الدول الصديقة بدءًا من شريكنا الأول وهو إيطاليا».

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وأكد يونس خلال تصريحاته أن «الليبيين سئموا الحرب ويريدون السلام. الصراع ذو طبيعة سياسية»، موضحًا أنه من خلال الانتخابات ستحقق البلاد الاستقرار.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة «الإيطالية- الليبية» نيكولا كوليكي، على الإمكانات الكبيرة في قطاع التنمية المتكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللتعليم والتدريب الوظيفي مع إيطاليا لتدريب الشباب الليبيين؛ مبينًا أن «الفكرة العامة متمثلة في جعل إيطاليا وليبيا جسرًا مكونًا من علاقات شخصية وإنسانية وثقافية وليس مجرد تجارة» وفق ما نقلته وكالة «نوفا».